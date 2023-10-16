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У Києві чоловік бив кота об асфальт: поліція показала фото катувальника

Київ, Понеділок 16 жовтня 2023 09:54
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У Києві чоловік бив кота об асфальт: поліція показала фото катувальника Фото: У Києві чоловік мало не вбив кота (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

У Києві 15 жовтня чоловік намагався вбити безпритульного кота. Він кидав тварину на асфальт і знущався.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на поліцію Києва у Telegram.

Деталі інциденту

Знущання з тварин відбувалося в Дніпровському районі столиці, на вулиці Павла Тичини. За словами місцевих жителів, сусід бив бездомного кота об асфальт і не реагував на прохання зупинитись.

За вказаною адресою прибула поліція. На місці події правоохоронці з'ясували, що тварина втекла від нападаючого, а місцеві жителі допомогли встановити номер квартири, де мешкає зловмисник.

Співробітники поліції затримали 38-річного чоловіка за ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі з'ясовують мотиви таких дій фігуранта.

У Києві чоловік бив кота об асфальт: поліція показала фото катувальникаПоліція затримала катувальника тварини (фото: t.me/gunpKyiv)

Зазначимо, що до цього часу в соцмережах з'явилося жорстоке відео, на якому показано, як чоловік кидав кота на асфальт. Ролик неможливо дивитися без сліз.

Як зазначили у соцмережах, зловмисником виявився місцевий житель, який під час знущання з кота кричав, що він безробітний вже три роки і їсть їх і щурів. Крім того, активісти та зоозахисники займаються пошуком тварини, щоб надати їй необхідну допомогу.

Як ми писали раніше, Даша Астаф'єва вперше поділилася подробицями вбивства її члена сім'ї.

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Київ тварини жорстоке повождення з тваринами