В Киеве мужчина бил кота об асфальт: полиция показала фото мучителя

В Киеве 15 октября мужчина пытался убить бездомного кота. Он бросал животное на асфальт и издевался.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на полицию Киева в Telegram.

Детали инцидента

Издевательство над животным происходило в Днепровском районе столицы, на улице Павла Тычины. По словам местных жителей, сосед бил бездомного кота об асфальт и не реагировал на просьбу остановиться.

За указанным адресом прибыла полиция. На месте происшествия правоохранители выяснили, что животное убежало от нападающего, а местные жители помогли установить номер квартиры, где проживает злоумышленник.

Сотрудники полиции задержали 38-летнего мужчину в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи выясняют мотивы таких действий фигуранта.

Полиция задержала мучителя животного (фото: t.me/gunpKyiv)

Отметим, что до этого в соцсетях появилось жестокое видео, на котором показано, как мужчина бросал кота на асфальт. Ролик невозможно смотреть без слез.

Как отметили в соцсетях, злоумышленником оказался местный житель, который во время издевательства над котом кричал, что он безработный уже три года и ест их и крыс. Кроме того, активисты и зоозащитники занимаются поиском животного, чтобы оказать ему необходимую помощь.