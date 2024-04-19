У Києві все частіше помічають змій: чи варто боятися "навали" та як захиститися від укусів

У Києві все частіше помічають змій, особливо у парках чи біля водоймищ. Втім, чи варто їх боятися та чи можна говорити про "навалу" плазунів?

Під час написання матеріалу було використано джерела: сюжет ТСН.UA, допис з Telegram-каналу Нацполіції, сайт Центру громадського здоров'я МОЗ України.

Яка ситуація зі зміями у столиці, як вберегтися від укусів та що робити, якщо плазун усе ж вкусив, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Яких змій можна побачити у Києві

У столиці, в парках чи біля озера, у лісі або на приватному подвір'ї, зазвичай ви можете побачити таких змій: гадюку, мідянку та вужика. Отруйною є лише перша.

Змії України (скріншот)

Гадюки, які можуть вкусити, поділяються на три типи: звичайна, нікольська та степова.Усі вони не мають смертельної отрути. Небезпечними можуть стати лише ускладнення після укусів. Зазвичай це стається через алергію або неправильне надання медичної допомоги.

Нині ж люди можуть дійсно помічати більше змій. Але жодної "навали" немає. Змії просто виповзають на сонечко, аби погрітися, знайти собі їжу та пару.

Герпетолог пояснив, як правильно діяти, якщо поруч змія (скріншот)

Як правильно поводитися зі зміями

Найчастіше від укусів страждають діти. Усе через те, що їм цікаво подивитися на змій, а тому вони починають їх ловити. Рептилія, звісно ж, розпізнає цікавість дитини як атаку, небезпеку. І тому намагається себе врятувати.

Тож, якщо ви побачили змію, не варто її чіпати. Не наближайтеся до неї, не намагайтеся її налякати.

"Зазвичай люди зазнають укусів, якщо випадково наступають, сідають чи лягають на рептилію. Однак буває, що змія стає об'єктом своєрідного полювання з боку людини. Якщо ви побачили змію, відійдіть убік без різких рухів: безпечна відстань - 1,5–2 м. Не намагайтеся зловити чи вбити змію - саме так і відбувається більшість укусів", - розповідали у Центрі громадського здоров'я.

Чи можна чіпати змій (скріншот)

Що робити, якщо вкусила змія

Якщо ж вас або когось поруч усе ж вкусила змія, пам'ятайте про декілька важливих правил та дійте чітко за алгоритмом. У Нацполіції вже пояснювали, що робити у таких випадках:

якнайшвидше зверніться до медиків, аби отримати допомогу

зателефонуйте у швидку або ж їдьте до лікаря

під час транспортування людині, яку вкусила змія, потрібно зберігати спокій та мінімізувати рухи, пити багато рідини

уражену ділянку тіла потрібно звільнити від одягу чи взуття

якщо змія вкусила у руку чи ногу, накладіть на кінцівку імпровізовану шину

за можливості прикладайте до рани лід, загорнутий у тканину

місце укусу потрібно продезінфікувати, зверху варто накласти стерильну пов'язку.

Категорично забороняється розрізати рану, накладати на неї джгути, припікати, висмоктувати отруту та давати людині, яку вкусила змія, алкоголь.