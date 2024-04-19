У Києві облаштували укриття з модульними меблями: де знаходиться та як виглядає

У Дніпровському районі представили нове облаштоване меблями бомбосховище IV класу. Його відкриття відбулося 16 квітня.

Де знаходиться укриття та як виглядає, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Дніпровську РДА.

Де знаходиться укриття

Надійне укриття, яке облаштували меблями та великою кількістю питної води, знаходиться за адресою вул. Ірини Бекешкіної, 16/2.

Його зробили завдяки спільним зусиллям району, 112-ї окремої бригади територіальної оборони міста Києва та представників благодійних організацій Латвії та Литви.

Що є в укритті

В бомбосховищі встановлені унікальні модульні меблі, виготовлені з березової фанери відповідно до екологічних стандартів у виробництві. Дизайн цих меблів розроблений Технічним університетом Вільнюса (VILNIUS TECH). Особливість цих систем полягає в їхній зручності транспортування та монтажу, сегменти легко з'єднуються без використання інструментів всього за кілька хвилин.

Під час повітряних тривог громадяни зможуть перебувати у новому безпечному просторі, розрахованому на одночасне перебування 200 людей.

Укриття знаходиться в Дніпровському районі Києва (фото: facebook.com/dniprrda)

Тут є все необхідне - ліжка, стільці, столики та лави. Встановлена сучасна вентиляційна система, наявні два входи, запаси води, туалети та санітарні приміщення. Загальна площа бомбосховища становить 135 квадратних метрів.

Окремо зазначимо, що аналогічні модульні меблі були поставлені метрополітенам Києва та Харкова. Також у столиці відкриваються укриття в школах і дитячих садках із використанням литовської технології.