UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрути

У Києві будуть їздити нові міські автобуси (kyivcity.gov.ua)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві будуть курсувати 19 автобусів, які у якості допомоги столиця отримала від європейських країн. Зараз триває останнє підготування транспорту до маршруту.

Про це повідомляє Київська міська рада.

Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози.

Зокрема, машини курсуватимуть на маршрутах, які спеціально запровадять під цей рухомий склад.

КП "Київпастранс" вирішив запровадити два нових маршрути - перший з’єднає вулицю Метрологічну і Деміївську площу, другий пролягатиме від житлового масиву Троєщина до станції метро "Лівобережна".

У Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Наразі тривають процедури з оформлення необхідних документів на отримані автобуси. Також завершуються отримання технічних паспортів, реєстрація і постановка на облік транспортних засобів з видачею українських державних номерів.

До того ж ще триває оснащення автобусів валідаторами та системою супутникового відстеження.

У Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Приватні транспортні німецькі підприємства з чотирьох німецьких міст - Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена передали 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист".

Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA.

Також Київ отримав три сміттєвози Mercedes від міста Берлін.

Нові сміттєвози Mercedes (kyivcity.gov.ua)

У Києві будуть їздити нові міські автобуси Mercedes (kyivcity.gov.ua)

Зазначимо, що у спільноті "Пасажири Києва" заявили, що автобуси вже випустили в рейс.

Однак, є нюанси, маршрути автобусів не зовсім продумані. У мережі зазначають, що Київпастранс вибірково використовує рекомендації Світового Банку, виконання яких передбачене Стратегією розвитку Києва до 2025 року.

"Маршрут Феофанія - Деміївська мав би закінчуватись на Арсенальній або Видубичах. А нещодавно запущені маршрути автобуса 41-Д, тролейбуса 5-Д не передбачені рекомендаціями та не були промодельовані на транспортній моделі для визначення прогнозного пасажиропотоку, що спричинить збитки у випадку, якщо маршрути "не зайдуть" пасажирам", - йдеться у повідомленні.

У Києві помітили нові автобуси (facebook.com/Пасажири-Києва-сторінка-ініціативи)

Раніше ми повідомляли, що у Києві скоротили час роботи громадського транспорту.

Також ми писали, що у столиці приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київтранспортавтобус