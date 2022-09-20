В Києві будуть їздити нові автобуси: як вони виглядають і які маршрути

У Києві будуть курсувати 19 автобусів, які у якості допомоги столиця отримала від європейських країн. Зараз триває останнє підготування транспорту до маршруту.
Про це повідомляє Київська міська рада.
Мер Києва Віталій Кличко передав міським комунальним підприємствам 19 автобусів і 3 сміттєвози.
Зокрема, машини курсуватимуть на маршрутах, які спеціально запровадять під цей рухомий склад.
КП "Київпастранс" вирішив запровадити два нових маршрути - перший з’єднає вулицю Метрологічну і Деміївську площу, другий пролягатиме від житлового масиву Троєщина до станції метро "Лівобережна".
Наразі тривають процедури з оформлення необхідних документів на отримані автобуси. Також завершуються отримання технічних паспортів, реєстрація і постановка на облік транспортних засобів з видачею українських державних номерів.
До того ж ще триває оснащення автобусів валідаторами та системою супутникового відстеження.
Приватні транспортні німецькі підприємства з чотирьох німецьких міст - Мюнхена, Регензбурга, Ганновера та Зевена передали 11 звичайних міських автобусів, 6 довгих (так званих гармошок) та два міжміських автобуси класу "Турист".
Автобуси виробництва компаній MAN, Mercedes та SETRA.
Також Київ отримав три сміттєвози Mercedes від міста Берлін.
Зазначимо, що у спільноті "Пасажири Києва" заявили, що автобуси вже випустили в рейс.
Однак, є нюанси, маршрути автобусів не зовсім продумані. У мережі зазначають, що Київпастранс вибірково використовує рекомендації Світового Банку, виконання яких передбачене Стратегією розвитку Києва до 2025 року.
"Маршрут Феофанія - Деміївська мав би закінчуватись на Арсенальній або Видубичах. А нещодавно запущені маршрути автобуса 41-Д, тролейбуса 5-Д не передбачені рекомендаціями та не були промодельовані на транспортній моделі для визначення прогнозного пасажиропотоку, що спричинить збитки у випадку, якщо маршрути "не зайдуть" пасажирам", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що у Києві скоротили час роботи громадського транспорту.
Також ми писали, що у столиці приберуть МАФи біля станцій метро, які заважають доступу населення до укриттів.