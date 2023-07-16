У Києві безслідно зник легендарний птах, який за 25 років став символом вулиці

Зник чи вкрали?

Ворона Крума щодня годував пан Микола. Коли він прийшов до клітки вранці 16 липня, він виявив, що птах зник. Клітку було відкрито.

"Зателефонували до поліції, поліція подивилася всі камери й нічого не знайшла, сказали "будемо шукати", але самі знаєте", - розповів він.

Куди зник легендарний Крум – невідомо. Одну з версій, яку озвучують люди – птаха вкрали.

"Він дуже любив, коли його чухали. Він мені давався, не клював. У нас із ним був контакт. Дуже шкода, що його вкрали", - розповів Денис, частий гість дворика з воронами.

Друга версія – ворона хтось випустив спеціально. Хтось відчинив клітку і дав Круму спокійно полетіти.

"До нас заходив якийсь чоловік і казав, що випустить птицю, якщо їй не зроблять більше клітку. І наступного дня він зник. Може це ця людина, не знаю. Його завжди хотіли звільнити, але самі розумієте, птах, який виріс у неволі й сюди потрапив з неволі, його звільнення - це для нього просто смерть", - журиться пан Микола.

І справді, ворон Крум ніколи не жив на волі, а на Рейтарській у нього було все – корм та спостереження ветлікарів, як і у всіх птахів, які тут жили раніше.

Що відомо про воронів на Рейтарській

Ворони у дворику на Рейтарській живуть із 1991 року. Першим був ворон Корбін, слідом з'явилися й інші – Карлуша та Кирило. Небайдужі люди підібрали пташенят та виходили їх у великій клітці, яку розмістили у дворі багатоповерхового будинку.

Першою людиною, яка дбала про птахів, був місцевий житель Гриша. Його називали кримінальним авторитетом, а ще – великим любителем птахів. У 2004 році він помер, але про птахів на той час дбали вже всі мешканці будинку та продовжили його справу.

Понад 20 років у цей дворик привозили нових пернатих мешканців, яким потрібен був догляд та турбота. Когось потім випускали на волю - зміцнілих і здорових птахів, які могли про себе подбати.

Карлушу знайшли в лісі мисливці та привезли його на Рейтарську абсолютно знесиленим. Він був поранений і не міг пересуватися самостійно. Кирила принесли люди із зоопарку, де він просто гинув.

У 2010 році вандали пошкодили клітку і випустили всіх воронів на вулицю, але птахи так звикли до свого місця проживання, що швидко повернулися додому. На той момент у клітці було 4 ворони, додому повернулося лише троє.

Карлуша помер у 2018 році, слідом пішли й інші старожили. З 2021 року у дворику залишився лише один постійний мешканець – ворон Крум, який прожив там понад 20 років. Іноді люди приносять птахів, поранених чи знесилених. Зазвичай там вони набиралися сил, одужували та їх відпускали на волю.

А Крум майже зі свого народження перебував у клітці. Відпускати його було небезпечно – він не зміг би подбати про себе.

Ворони на Рейтарській стали популярним туристичним місцем та подивитися на птахів щодня приходило багато людей.