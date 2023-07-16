В Киеве бесследно исчезла легендарная птица, которая за 25 лет стала символом улицы

Исчез или украли?

Ворона Крума ежедневно кормил пан Николай. Когда он пришел к клетке утром 16 июля, он обнаружил, что птица исчезла. Клетка была открыта.

"Позвонили в полицию, полиция посмотрела все камеры и ничего не нашла, сказали "будем искать", но сами знаете", - рассказал он.

Куда исчез легендарный Крум - неизвестно. Одну из версий, которую озвучивают люди - птицу украли.

"Он очень любил, когда его чесали. Он мне давался, не клевал. У нас с ним был контакт. Очень жаль, что его украли", - рассказал Денис, частый гость дворика с воронами.

Вторая версия - ворона кто-то выпустил специально. Кто-то открыл клетку и дал Круму спокойно улететь.

"К нам заходил какой-то мужчина и говорил, что выпустит птицу, если ей не сделают больше клетку. И на следующий день он исчез. Может это этот человек, не знаю. Его всегда хотели освободить, но сами понимаете, птица, которая выросла в неволе и сюда попала из неволи, его освобождение - это для него просто смерть", - горюет пан Николай.

И действительно, ворон Крум никогда не жил на воле, а на Рейтарской у него было все - корм и наблюдение ветврачей, как и у всех птиц, которые тут жили ранее.

Что известно о воронах на Рейтарской

Вороны в дворике на Рейтарской живут с 1991 года. Первым был ворон Корбин, следом появились и другие - Карлуша и Кирилл. Небезразличные люди подобрали птенцов и выходили их в большой клетке, которую разместили во дворе многоэтажного дома.

Первым человеком, который заботился о птицах, был местный житель Гриша. Его называли криминальным авторитетом, а еще - большим любителем птиц. В 2004 году он умер, но о птицах к тому времени заботились уже все жители дома и продолжили его дело.

Более 20 лет в этот дворик привозили новых пернатых обитателей, которым нужен был уход и забота. Кого-то потом выпускали на волю - окрепших и здоровых птиц, которые могли о себе сами позаботиться.

Карлушу нашли в лесу охотники и привезли его на Рейтарскую абсолютно обессиленным. Он был ранен и не мог передвигаться самостоятельно. Кирилла принесли люди из зоопарка, где он просто погибал.

В 2010 году вандалы повредили клетку и выпустили всех воронов на улицу, но птицы так привыкли к своему месту обитания, что быстро вернулись сами домой. На тот момент в клетке было 4 ворона, домой вернулось только трое.

Карлуша умер в 2018 году, следом ушли и другие старожилы. С 2021 года во дворике остался только один постоянный обитатель - ворон Крум, который прожил там более 20 лет. Иногда люди приносят птиц, раненных или обессиленных. Обычно там они набирались сил, выздоравливали и их отпускали на волю.

А Крум почти со своего рождения находился в клетке. Отпускать его было опасно - он не смог бы позаботиться о себе.

Вороны на Рейтарской стали популярным туристическим местом и посмотреть на птиц ежедневно приходило много людей.