В Харькове пронесся сильный ливень: за 15 минут наделал беды

Харьков 18 июля накрыло мощным ливнем, также по городу пронесся ураган. Всего за 15 минут улицы затопило водой, а район Салтовка пострадал больше всего.

Об этом сообщается в местном Telegram-канале "Труха Харьков".

Отмечается, что стильный ветер валил в городе деревья. К счастью, обошлось без жертв, сообщают очевидцы.

Единственное - в одном из дворов многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также на местном рынке сильный ветер и дождь повалил торговые палатки.

На кадрах видео можно рассмотреть, как сильный ветер клонит деревья к земле.

Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина.

В Харькове пронесся ветер и сильный дождь

Напомним, что синоптики прогнозируют спад жары и приход в страну осадков уже с 20 июля.