В Харькове пронесся сильный ливень: за 15 минут наделал беды
Харьков 18 июля накрыло мощным ливнем, также по городу пронесся ураган. Всего за 15 минут улицы затопило водой, а район Салтовка пострадал больше всего.
Об этом сообщается в местном Telegram-канале "Труха Харьков".
Отмечается, что стильный ветер валил в городе деревья. К счастью, обошлось без жертв, сообщают очевидцы.
Единственное - в одном из дворов многоэтажек пострадала припаркованная машина. На нее упал навес, который ветром оторвало от окна. Также на местном рынке сильный ветер и дождь повалил торговые палатки.
На кадрах видео можно рассмотреть, как сильный ветер клонит деревья к земле.
Ранее дождь прошел и в других районах города, в частности на проспекте Гагарина.
В Харькове пронесся ветер и сильный дождь
Напомним, что синоптики прогнозируют спад жары и приход в страну осадков уже с 20 июля.
Как мы сообщали ранее, в Черкассах 12 июля прошел сильный ливень. В результате непогоды некоторые улицы ушли под воду, а деревья падали на тротуары.