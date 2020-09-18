В Киеве жестоко убили активиста с ДЦП: невинный человек с нелегкой судьбой (фото)

Активиста Александра Карасева из Днепра зарезали в Киеве
В Киеве погиб известный активист Александр Карасев - тело молодого человека обнаружили с множественными ножевыми ранениями.
Об убийстве активиста из Днепра в столице 18 сентября рассказал в своем Facebook Игорь Волвач из днепровского ГО "Инвалидов и Воинов АТО".
Отмечается, что детали трагедии в настоящее время неизвестны.
"Не верится... Как? Светлый, добрый и безобидный человек... Саша, Покойся с миром", - написал он.
В комментариях к посту Волвач рассказал, что активиста зарезали.
Карасев страдал от ДЦП (Детский церебральный паралич), однако молодой человек имел активную жизненную позицию. Парень переехал из родного Днепра в Киев, где учился и работал.
Совсем недавно Александр признался в своем Facebook, что мечтает сняться в фильмах об инклюзивных людях.
"Ведь я один из тех, который бросил вызов жизни, и не дожидаясь завтра, уже сегодня в активном поиске лучшего, и это светлое для людей с инвалидностью буду воплощать в ближайшее время", - говорится в публикации, датированной 13 сентября.
Александр Карасев (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)
Пользователи сети шокированы убийством и вспоминают Карасева как жизнерадостного и доброго человека, который никогда никому не сделал ничего плохого.
Александр Карасев (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)
Ранее сообщалось, что недавно в Николаеве умер ветеран АТО, который спорил с Зеленским в Золотом.
Напомним, ранее нардеп рассказал, за что избили Балуха и подчеркнул, что версия только одна.