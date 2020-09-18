В Киеве жестоко убили активиста с ДЦП: невинный человек с нелегкой судьбой (фото)

В Киеве убили активиста (иллюстративное фото: flickr.com)

Активиста Александра Карасева из Днепра зарезали в Киеве

В Киеве погиб известный активист Александр Карасев - тело молодого человека обнаружили с множественными ножевыми ранениями.

Об убийстве активиста из Днепра в столице 18 сентября рассказал в своем Facebook Игорь Волвач из днепровского ГО "Инвалидов и Воинов АТО".

Отмечается, что детали трагедии в настоящее время неизвестны.

"Не верится... Как? Светлый, добрый и безобидный человек... Саша, Покойся с миром", - написал он.

В комментариях к посту Волвач рассказал, что активиста зарезали.

Карасев страдал от ДЦП (Детский церебральный паралич), однако молодой человек имел активную жизненную позицию. Парень переехал из родного Днепра в Киев, где учился и работал.

Совсем недавно Александр признался в своем Facebook, что мечтает сняться в фильмах об инклюзивных людях.

"Ведь я один из тех, который бросил вызов жизни, и не дожидаясь завтра, уже сегодня в активном поиске лучшего, и это светлое для людей с инвалидностью буду воплощать в ближайшее время", - говорится в публикации, датированной 13 сентября.

Александр Карасев (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)

Пользователи сети шокированы убийством и вспоминают Карасева как жизнерадостного и доброго человека, который никогда никому не сделал ничего плохого.

Человек - фейерверк, все на положительных эмоциях, с верой в людей и лучшую жизнь

Очень жаль. Он был таким светлым, добрым человеком.

Ужас. Просто ужас. Невозможно осознать.

Кому мог мешать этот невинный человек с нелегкой судьбой?

Аж не верится, Саша был добрым и безобидным человеком, как вообще на него руку можно поднять было? А так жестоко убить... нет слов...

Эх... Саня, Саня... нужно было жить тем что есть (это и есть благодарность за то что есть) а не гнаться за красивой жизнью. Увы... теперь ты будешь жить лишь в памяти у друзей. Жаль.

Аж мурашки по коже... слов не хватает... пусть покоится с миром

Александр Карасев (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)

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