Уже вошел в историю: умер ветеран АТО, который спорил с Зеленским в Золотом

Ветеран АТО умер от рака крови (иллюстративное фото: flickr.com)

Ветеран и активист скрывал страшный диагноз - рак крови

В Николаеве умер ветеран АТО Денис Янтарь, с которым осенью прошлого года спорил президент Владимир Зеленский в Золотом на Донбассе. Тогда между главой государства и добровольцами, которые выступали против разведения войск, возникла словесная перепалка.

Сегодня стало известно, что бывший боец полка "Азов" и глава николаевской организации "Национальный корпус" скончался в госпитале после продолжительной болезни - у Дениса был рак крови. Об этом 9 сентября сообщил в Facebook его однополчанин Дмитрий Шатровский.

"Человек действия, человек чести, человек слова. Он не рассказывал о своем страшном диагнозе, о раке крови. Последний раз когда с ним разговаривали, он говорил, что ложится в больницу на лечение ноги, поэтому не может приехать на съезд Движение Ветеранов Украины, почетным членом которого он является", - говорится в публикации.

Также Шатровский написал, что договорился встретиться с Янтарем позже. Разговор состоялся несколько дней назад.

"Покойся с миром друг. Ты достойный сын своих родителей и Украины, ты достоин воин и просто достойный человек", - написал он.

Ветеран отметил, что Денис Янтарь "уже вошел в историю Украины не только своим военным и политическим путем, но и как человек, который заставил объяснить шестого президента Украины, что он не лох в свои 42 года".

"Теперь это народный мэм", - добавил Шатровский.

Денис Янтарь (фото: facebook.com)

В сети скорбят о гибели ветерана и активиста, украинцы благодарят его за борьбу с оружием в руках за свободу Украины и защиту от оккупантов.

Царствие Небесное...

Покойся с миром

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Вечная память герою

Спасибо за подвиг... земной поклон Герою... вечная память.

Грусть... боль... светлая и вечная память светлому Воину.

Ранее сообщалось, что появилось полное видео со скандальной поездки Зеленского в Золотое в октябре 2019 года и общения президента с несколькими добровольцами, которые оставались в поселке.

Тогда этот инцидент вызвал в обществе широкий резонанс. Нардеп София Федина и ветеран Маруся Зверобой раскритиковали Зеленского и записали резонансное видеообращение.