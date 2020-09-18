У Києві жорстоко вбили активіста з ДЦП: безвинна людина з нелегкою долею (фото)

Активіста Олександра Карасьова з Дніпра зарізали в Києві
У Києві загинув відомий активіст Олександр Карасьов - тіло молодого чоловіка виявили з множинними ножовими пораненнями.
Про вбивство активіста з Дніпра у столиці 18 вересня розповів у своєму Facebook Ігор Волвач з дніпровського ГО "Інвалідів та Воїнів АТО".
Наголошується, що деталі трагедії нині невідомі.
"Не віриться... Як? Світла, добра людина... Сашко, Спочивай з миром", - написав він.
В коментарях до посту Волвач розповів, що активіста зарізали.
Карасьов страждав від ДЦП (Дитячий церебральний параліч), однак молодий чоловік мав активну життєву позицію. Хлопець переїхав з рідного Дніпра до Києва, де навчався та працював.
Зовсім недавно Олександр зізнався у своєму Facebook, що мріє знятися у фільмах про інклюзивних людей.
"Адже, я один з тих, котрий кинув виклик життю, і не чекаючи на завтра, вже сьогодні в активному пошуку найкращого, і це світле для людей з інвалідністю буду втілювати найближчим часом", - йдеться в публікації, датованій 13 вересня.
Олександр Карасьов (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)
Користувачі мережі шоковані вбивством і згадують Карасьова як життєрадісну і добру людини, яка ніколи нікому не зробила нічого поганого.
Олександр Карасьов (фото: facebook.com/OleksanderKarasev)
Раніше повідомлялося, що нещодавно в Миколаєві помер ветеран АТО, який сперечався із Зеленським у Золотому.
Нагадаємо, раніше нардеп розповів, за що побили Балуха та наголосив, що тільки одна версія.