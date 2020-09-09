Нардеп рассказал, за что избили Балуха: версия только одна

Владимир Балух (фото: ru.krymr.com)

Владимир Балух находится в тяжелом состоянии после страшного избиения в Киеве

Владимира Балуха, бывшего политзаключенного, жестоко избили в Киеве на "Гидропарке" в ночь на 8 сентября. Народный депутат из "Европейской солидарности" Ахтем Чийгоз заявил, что нападение на активиста имеет политический подтекст, и его попросту хотели убить.

Об этом Чийгоз заявил в эфире Апостроф Live.

"Его били группой, потому что он очень сильный и телом, и духом. Били его на смерть, потому что сломали ключицу", - заявил депутат.

При этом Чийгоз отметил, что отрицать политические мотивы - это не замечать, что за последний год АТОшников, волонтеров, активистов избивают, убивают, преследуют.

"Балух - очень порядочный и честный человек, там другой версии нет... Это с политикой связано, я это точно знаю", - заявил Чийгоз.

Он считает, что версия может быть только одна.

"Тут версия только одна: его избили только за то, что он всегда и везде отстаивает все, что связано с Украиной и украинцами", - добавил Чийгоз.

Также он рассказал, что накануне Балух и Панов приглашали его на годовщину, но он не смог присоединиться. Их отвезли туда на авто нардепа и кто-то за ними мог наблюдать, а потом выждать удачный момент.

Активиста привезли в больницу скорой медицинской помощи, где провели операцию на мозге. У него также сломана ключица и рука. Состояние стабильно тяжелое, 49-летний бывший узник Кремля в реанимации.

Ранее мы писали, что одной из версий нападения на Балуха может быть конфликт из-за украинского языка с компанией в ресторане, где экс-политзаключенный праздновал год после освобождения из плена с другими собратьями.