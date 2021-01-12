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В Киеве жестоко избили двух молодых парней за нетрадиционную ориентацию: появилось видео

Автор: Людмила Жукова

В Киеве толпа хулиганов жестоко избила двух парней, заподозрив их в нетрадиционной ориентации. Двое потерпевших помешали молодчикам приставать к девушке. Те решили им отомстить и жестко избили ногами.

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Как сообщается в сюжете "Магнолия ТВ", все произошло вечером 10 января на Контрактовой площади в Киеве. По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что пострадавшие заступились за девушку. Во время разговора цеплявшиеся к девушке хулиганы по непонятным причинам решили, что их оппоненты - геи. После этого они напали на них с матами и начали избивать.

Одна из свидетелей произошедшего позвонила в полицию, наряд приехал на место ЧП. В итоге один из пострадавших написал заявление в правоохранительные органы.

Видео можно посмотреть здесь.

Отмечается, что виновные не наказаны. Очевидица рассказала, что полиция не взяла у нее никаких контактов, что говорит о том, что в стране просто закрываются глаза на подобные преступления. Также "копы" не захотели опросить свидетелей избиения.

Как мы ранее писали, в Киеве толпа избила парня за накрашенные губы.

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