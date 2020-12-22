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В Киеве толпа избила парня за накрашенные губы: появилось видео

Киев, Вторник 22 декабря 2020 12:55
В Киеве толпа избила парня за накрашенные губы: появилось видео
В Киеве парня избили за накрашенные губы (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве толпа молодых людей избила 16-летнего парня за то, что у него были накрашены губы. Инцидент произошел вечером на Подоле возле "Контрактовой площади".

Разъяренная компания набросилась на юношу, потому что им не понравился его внешний вид. Видео с инцидентом появилось в Facebook "Вартові еспресо".

"Компания напала на 16-летнего парня, потому что тот накрасил губы. Об этом рассказал сам потерпевший Александр. На своей странице парень пишет, что вышел погулять с друзьями, а трое пьяных подростков начали оскорблять, а потом бить юношу за внешний вид", - говорится в сообщении.

В инцидент вмешались патрульные, которые задержали троих хулиганов. А у Александра диагностировали гематомы и сотрясение мозга. Прибывшим копам тоже досталось - кто-то из хулиганов брызнул им в лицо слезоточивым газом.

У столиці на Подолі побили хлопця через нафарбовані губи Компанія напала на 16-річного хлопця, бо той нафарбував губи. Про це розповів сам потерпілий Олександр. На своїй сторінці хлопець пише, що вийшов погуляти з друзями, а троє п'яних підлітків почали облаювати, а потім бити юнака за зовнішній вигляд. Патрульні затримали трьох підлітків. У Олександра - гематоми та струс мозку. Приєднуйтесь до нашого каналу в Telegram: https://t.me/vartovi_kyiv Дізнавайтесь про важливі події першими

Posted by Вартові еспресо on Tuesday, December 22, 2020

В Киеве парня избили за накрашенные губы (видео: facebook.com/vartovi.espreso)

Ранее мы писали, что в ТРЦ Киева охрана избила парня за "неправильную" защитную маску. Появилось видео и подробности инцидента.

Также сообщалось, что в Киеве избили народного депутата Верховной Рады Александра Юрченко, исключенного из "Слуги народа". Нардеп замешан в громком коррупционном скандале.

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