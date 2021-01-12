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У Києві жорстоко побили двох молодих хлопців за нетрадиційну орієнтацію: з'явилося відео

Автор: Людмила Жукова

У Києві натовп хуліганів жорстоко побив двох хлопців, запідозривши їх у нетрадиційній орієнтації. Двоє потерпілих завадили молодикам приставати до дівчини. Ті вирішили їм помститися і жорстко побили ногами.

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Як повідомляється в сюжеті "Магнолія ТВ", все сталося увечері 10 січня на Контрактовій площі в Києві. За словами очевидців, конфлікт виник через те, що постраждалі заступилися за дівчину. Під час розмови виявилося, що хулігани з незрозумілих причин вирішили, що їхні опоненти - геї. Після цього вони напали на них з матами і почали бити.

Одна зі свідків події подзвонила в поліцію, наряд приїхав на місце НП. У результаті один із постраждалих написав заяву в правоохоронні органи.

Наголошується, що винні не покарані. Очевидиця розповіла, що поліція не взяла у неї ніяких контактів, що говорить про те, що в країні просто закриваються очі на подібні злочини. Також "копи" не захотіли опитати свідків побиття.

У Києві жорстоко побили двох хлопців з ЛГБТ-спільноти

Як ми раніше писали, у Києві натовп побила хлопця за нафарбовані губи.

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