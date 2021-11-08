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В Киеве жестоко избили автора хитов KAZKA (фото)

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Киев, Понедельник 08 ноября 2021 16:47
В Киеве жестоко избили автора хитов KAZKA (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве избили автора хитов KAZKA
Автор: Роман Мирончук

Николай Журавлев, музыкальный продюсер и композитор, был жестоко избит в Киеве в своем подъезде. Мужчина сотрудничает со многими звездами, такими как Ольга Бузова, Клава Кока, группа КУРГАН feat Agregat и KAZKA.

Об инциденте мужчина рассказал в Instagram.

В результате избиения у Николая перелом черепа, носа и проблемы с одним глазом, на который он плохо видит.

"Хирург сказал, что с такими травмами обычно в больницу приезжают уже в коме", - рассказал Журавлев.

В Киеве жестоко избили автора хитов KAZKA (фото)

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music)

По его словам, после инцидента он 12 часов ездил по городу, чтобы пройти различные обследования, включая компьютерную томографию.

В Киеве жестоко избили автора хитов KAZKA (фото)

В Киеве избили Николая Журавлева (фото: instagram.com/juniko_music)

"Пару часов назад прошла операция по удалению поврежденных костей черепа. Через месяц нужна операция по внедрению в голову пластины", - добавил он и попросил деньги на операцию.

Перевести деньги пострадавшему композитору можно на карту 5375411404848058 (Диана Бульба).

Отметим, что Журавлев работал над последним хитом популярной украинской группы KAZKA "М’ята". Для этой песни он написал музыку и сделал аранжировку.

Напомним, в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти пса. Мужчина привязал животное в кустах. Нападавший резко набросился на активиста, когда тот хотел освободить собаку.

Ранее под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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