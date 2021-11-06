Под Одессой жестоко избили депутата из Херсонской области: за его жизнь борются врачи

Возле Одессы в пригороде совершено нападение на депутата одной из объединенных территориальных общин Херсонской области и его супругу. Неизвестные жестоко избили политика, и пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом 6 ноября передали в пресс-службе полиции Одесской области.

Отмечается, что в больнице сейчас за жизнь политика борются врачи.

Предварительно установлено, что депутат с женой на авто ехали по дороге, когда их внедорожник остановили злоумышленники, напали на мужчину с женой и нанесли телесные повреждения обоим. Больше всего пострадал политик, который был за рулем машины.

По факту происшествия было начато досудебное расследование.

Полицейские расследуют обстоятельства случившегося, а также "принимают меры по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению".

Сведения о нападении внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Преступникам грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

Херсонского депутата избили неизвестные в пригороде Одессы (фото: od.npu.gov.ua)