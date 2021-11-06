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Привязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животное

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Харьков, Суббота 06 ноября 2021 15:15
Привязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животное В Харькове мужчина избил зоозащитника (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Харькове владелец собаки избил зоозащитника, который хотел спасти пса, которого мужчина привязал в кустах. Отмечается, что нападавший внезапно набросился на активиста с кулаками, когда тот хотел освободить животное.

Об этом сообщают на странице Animal Rescue Kharkiv

Так, 4 ноября зоозащитникам сообщили, что в кустах вблизи станции метро "Тракторный завод" обнаружили собаку породы алабай, который привязан в кустах. Очевидцы рассказали, что владельца рядом не было, а животное так просидела долгое время.

"Нам на "горячую" линию поступил вызов, что возле круга автобусов привязана собака, алабай, длительное время. За этот период хозяин так и не появился. По словам звонивших, собака бросалась на прохожих. Приехав на место, спасатель начал разбираться в ситуации. Попытался снять собаку с привязи с помощью петли, после чего на месте появился мужчина, начал неадекватно себя вести, отобрал собаку и нанес спасателю побои", - говорится в сообщении.

Отмечается, что нападавшим оказался, якобы, владелец собаки, который забрал животное и скрылся. Поэтому активисты вызвали полицию и написали заявление об избиении.

Привязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животноеПривязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животноеПривязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животноеПривязал к дереву и исчез: в Харькове мужчина избил зоозащитника, который хотел спасти животное

В Харькове владелец собаки избил зоозащитника (фото facebook.com/spt.kh)

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