В Киеве женщина вернула яму на дороге после ремонта: видео выходки

Так, инцидент произошел на въезде в ЖК "Липинка".

Отмечается, что один из жителей за свой счет отремонтировал дыры в асфальте. Но через некоторое время пришла некая женщина, которая сообщила, что это специальные ямы. В частности, они нужны для того, чтобы машины быстро не ездили.

"Пришла какая-то женщина и начала рассказывать, что это специальные ямы, чтобы авто не ездили быстро, потому что она не может выехать со двора", – говорится под видео.

На видео видно, что после спора женщина взяла в руки железный лом, а затем лопату и разгребла уложенный асфальт.