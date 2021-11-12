В Киеве женщина вернула яму на дороге после ремонта: видео выходки

В Киеве в Подольском районе местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги. Однако, в то же время какой-то женщине это не понравилось и она лопатой и ломом разгребла положенный асфальт.
Видео опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный.
Так, инцидент произошел на въезде в ЖК "Липинка".
Отмечается, что один из жителей за свой счет отремонтировал дыры в асфальте. Но через некоторое время пришла некая женщина, которая сообщила, что это специальные ямы. В частности, они нужны для того, чтобы машины быстро не ездили.
"Пришла какая-то женщина и начала рассказывать, что это специальные ямы, чтобы авто не ездили быстро, потому что она не может выехать со двора", – говорится под видео.
На видео видно, что после спора женщина взяла в руки железный лом, а затем лопату и разгребла уложенный асфальт.
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