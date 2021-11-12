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У Києві жінка повернула яму на дорозі після ремонту: відео витівки

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Подільському районі місцевий мешканець власним коштом відремонтував частину дороги. Однак, водночас якійсь жінці це не сподобалось і вона лопатою та ломом розгребла покладений асфальт.

Відео опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Так, інцидент стався на в'їзді до ЖК "Липинка".

Зазначається, що один із мешканців власним коштом відремонтував дірки в асфальті. Але через деякий час прийшла якась жінка, яка повідомила, що це спеціальні ями. Зокрема, вони потрібні для того, аби машини швидко не їздили.

"Прийшла якась жінка і почала розповідати, що це спеціальні ями, щоб авто не їздили швидко, бо вона не може виїхати з двору", – йдеться під відео.

На відео видно, що після суперечки жінка взяла до рук залізний лом, а потім лопату та розгребла покладений асфальт.

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асфальт