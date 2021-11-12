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В Киеве женщина вернула яму на дороге после ремонта: видео выходки

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Киев, Пятница 12 ноября 2021 17:38
В Киеве женщина вернула яму на дороге после ремонта: видео выходки В Киеве женщина уничтожила асфальт (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в Подольском районе местный житель за свой счет отремонтировал часть дороги. Однако, в то же время какой-то женщине это не понравилось и она лопатой и ломом разгребла положенный асфальт.

Видео опубликовали в Telegram-канале Киев Оперативный.

Так, инцидент произошел на въезде в ЖК "Липинка".

Отмечается, что один из жителей за свой счет отремонтировал дыры в асфальте. Но через некоторое время пришла некая женщина, которая сообщила, что это специальные ямы. В частности, они нужны для того, чтобы машины быстро не ездили.

"Пришла какая-то женщина и начала рассказывать, что это специальные ямы, чтобы авто не ездили быстро, потому что она не может выехать со двора", – говорится под видео.

На видео видно, что после спора женщина взяла в руки железный лом, а затем лопату и разгребла уложенный асфальт.

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