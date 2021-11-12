ru ua
Сб, 13 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

У Києві жінка повернула яму на дорозі після ремонту: відео витівки

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 12 листопада 2021 17:38
У Києві жінка повернула яму на дорозі після ремонту: відео витівки У Києві жінка знищила асфальт (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Києві в Подільському районі місцевий мешканець власним коштом відремонтував частину дороги. Однак, водночас якійсь жінці це не сподобалось і вона лопатою та ломом розгребла покладений асфальт.

Відео опублікували в Telegram-каналі Київ Оперативний.

Так, інцидент стався на в'їзді до ЖК "Липинка".

Зазначається, що один із мешканців власним коштом відремонтував дірки в асфальті. Але через деякий час прийшла якась жінка, яка повідомила, що це спеціальні ями. Зокрема, вони потрібні для того, аби машини швидко не їздили.

"Прийшла якась жінка і почала розповідати, що це спеціальні ями, щоб авто не їздили швидко, бо вона не може виїхати з двору", – йдеться під відео.

На відео видно, що після суперечки жінка взяла до рук залізний лом, а потім лопату та розгребла покладений асфальт.

Раніше ми повідомляли, що на Байковому кладовищі орудують вандали і паплюжать пам'ять знаменитих українців.

Також ми писали, що у Вінниці п'яний росіянин зняв прапор України та жорстко поплатився.

Читайте РБК-Україна в Google News
асфальт
LITE
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду
Без фена і щипців: топ-5 укладок на немите волосся, які вибирають зірки Голлівуду