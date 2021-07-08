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У Києві жінка провалилася до ями з окропом: ледь не зварилася (відео)

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Київ, Четвер 08 липня 2021 19:45
У Києві жінка провалилася до ями з окропом: ледь не зварилася (відео) Колаж РБК-Україна: у столиці жінка провалилася в яму з окропом
Автор: Тетяна Самарук

У Києві біля станції метро "Героїв Дніпра" жінка похилого віку провалилася до ями з окропом.

Відео опублікували в Telegram-каналі KIEVMAP.

Про подію, яка сталася 8 липня, розповіла киянка, що разом з іншими перехожими допомагала жінці вибратися з пастки.

"Окріп, плач, я на підборах. Це історія про те, як ми рятували жінку, яка провалилася під землю", - пише очевидиця події.

Порив труби стався біля багатоповерхового будинку на ділянці між стоянкою і дорогою. Наразі невідомо, як сильно постраждала жінка.

Повідомляється, що асфальт провалився прямо під її ногами.

Раніше ми повідомляли, що у Києві просто посеред вулиці утворився басейн. Так, на вулиці Жилянській сталася НП. Зазначається, що ситуація дуже небезпечна, адже в дірку можуть провалитися.

Також у столиці сталася серйозна НП. На вулиці Пушкінській масштабно прорвало трубу так, що потоки хлинули через всю вулицю.

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