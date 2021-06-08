UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Киеве женщина преодолела восьмиполосную трассу: местами ползла на коленях

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве женщина преодолела оживленную восьмиполосную трассу в неположенном месте. Когда она перешла одну часть дороги, на ее пути появилась преграда в виде отбойника, но "героиня" не отчаялась.

Об этом сообщает Киев Оперативный.

Инцидент сняли на видео в Голосеевском районе напротив ТЦ Магелан. На кадрах видно, как женщина с пакетами проползает под отбойником.

"Час пик, 8 полос оживленного автомобильного движения, а ей все пофиг. Прет, словно танк. Киев, Одесская площадь", - подписано видео.

Видео: Женщина перешла оживленную трассу в Киеве (Киев Оперативный)

Пользователи сети в комментариях возмущены подобной ситуацией.

  • Пешеход всегда прав! Но не всегда жив.
  • Пока не начнут штрафовать и пешеходов, толку от таких видео к сожалению мало.
  • Немає розуму, вважай каліка.
  • Бігала б по переходам, була б стрункішою...

Отметим, что согласно данным Патрульной полиции Киева, за первую неделю лета (с 31 мая по 6 июня) в столице произошел наезд на 14 пешеходов, из них девять - переходили дорогу в неположенном месте.

Всего за неделю случилось 719 ДТП, в 39 из них пострадали люди, но обошлось без жертв.

Среди пострадавших восемь мотоциклистов, шесть велосипедистов и два водителя самокатов.

Ранее мы писали, почему никто не любит "электросамокатчиков" и по каким правилам ездят в Европе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДТПпешеход