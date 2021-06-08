В Киеве женщина преодолела восьмиполосную трассу: местами ползла на коленях

В Киеве женщина преодолела оживленную восьмиполосную трассу в неположенном месте. Когда она перешла одну часть дороги, на ее пути появилась преграда в виде отбойника, но "героиня" не отчаялась.
Об этом сообщает Киев Оперативный.
Инцидент сняли на видео в Голосеевском районе напротив ТЦ Магелан. На кадрах видно, как женщина с пакетами проползает под отбойником.
"Час пик, 8 полос оживленного автомобильного движения, а ей все пофиг. Прет, словно танк. Киев, Одесская площадь", - подписано видео.
Видео: Женщина перешла оживленную трассу в Киеве (Киев Оперативный)
Пользователи сети в комментариях возмущены подобной ситуацией.
Отметим, что согласно данным Патрульной полиции Киева, за первую неделю лета (с 31 мая по 6 июня) в столице произошел наезд на 14 пешеходов, из них девять - переходили дорогу в неположенном месте.
Всего за неделю случилось 719 ДТП, в 39 из них пострадали люди, но обошлось без жертв.
Среди пострадавших восемь мотоциклистов, шесть велосипедистов и два водителя самокатов.
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