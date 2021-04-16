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В Киеве женщина набросилась на полицейского и избила его метлой (видео)

Автор: Светлана Мащенко

В Киеве произошли разборки между женщиной и полицейским. В результате правоохранитель получил удар по голове метлой и отправился в больницу, а агрессивная дама была задержана.

Видео появилось на странице Киев Оперативный в Facebook

"Неизвестно чем именно эта дама так возмутилась на правоохранителя, но под ее рукой оказалась метла, которой она не воспользовалась по назначению", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во дворе жилого дома в Софиевской Борщаговке.

На кадрах видно, что разгневанная женщина в розовом халате уходит в сторону от полицейского, затем она видит лежащую на асфальте метлу, подымает ее и наносит "копу" удар по голове.

Правоохранитель хватается за голову и приседает, а дама возвращается на лавочку к сидящему там ребенку.

Видео: В Киеве женщина избила "копа" метлой

В результате врачи диагностировали у полицейского сотрясение мозга и гематому. А женщину задержали. В отношении "героини" было открыто уголовное производство по ст. 345 УК Украины.

Текст второй части статьи гласит: "Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с выполнением этим работником служебных обязанностей".

Ей грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве курьер Glovo вырубил прохожего одним ударом и сбежал.

Кроме того, совсем недавно молодого парня, который решил помочиться на Майдане Незалежности, постигла моментальная расплата.

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