Мужчина решил справить нужду на Майдане и получил мгновенную расплату (видео)
В Киеве молодого парня застукали за неподобающим занятием. Он прямо средь бела дня решил справить малую нужду на Майдане Незалежности. Но "герою" не повезло остаться бесславным.
Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
На кадрах видно, что парень решил помочиться у фонарного столба на главной площади столицы. За такое правонарушение он был моментально задержан патрульной полицией.
"Писающего мальчика" привлекли к ответственности", - говорится в сообщении.
Станом на 1 квітня 2021 року у центрі Києва функціонує 11 автоматизованих вбиралень від Київська міська державна адміністрація - КМДА. Звісно, для таких відбитих, як на відео це не має значення, а для всіх інших публікуємо адреси, за якими знаходяться вбиральні: вул. Трьохсвятительська, 8 (верхня станція фунікулеру); вул. Володимирська, 24; вул. Володимирська, 42; площа Арсенальна, 1; площа Європейська, 1; вул. Хрещатик, 1; вул. Хрещатик, 17; вул. Хрещатик, 27; вул. Прорізна, 3; проїзд Володимирський, 15 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) площа Контрактова – сквер № 3 (для людей з інвалідністю та громадян із дітьми) P.S: "пісаючого хлопчика" притягнено до відповідальності.Posted by Київ Оперативний on Friday, April 16, 2021
Видео: В Киеве мужчину настигла расплата за неподобающие действия (facebook.com/KyivOperativ)
Также в паблике напомнили, что только в центре Киева функционирует одиннадцать бесплатных уборных. Вот их адреса:
- ул. Трехсвятительская, 8 (верхняя станция фуникулера);
- ул. Владимирская, 24;
- ул. Владимирская, 42;
- площадь Арсенальная, 1;
- Европейская площадь, 1;
- ул. Крещатик, 1;
- ул. Хрещатик, 17;
- ул. Крещатик, 27;
- ул. Прорезная, 3;
- проезд Владимирский, 15 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)
- Контрактовая площадь - сквер № 3 (для людей с инвалидностью и граждан с детьми)
Ранее сообщалось, что в Киеве мотоциклист вырвал у женщины сумку и получил за это моментальную расплату.