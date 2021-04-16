У Києві жінка накинулася на поліцейського і побила його мітлою (відео)

"Невідомо чим саме ця дама так обурилася на правоохоронця, але під її рукою опинилася мітла, якою вона не скористалася за призначенням", - йдеться в повідомленні.

Інцидент стався у дворі житлового будинку в Софіївській Борщагівці.

На кадрах видно, що розгнівана жінка в рожевому халаті йде в бік від поліцейського, потім вона бачить, що лежить на асфальті мітлу, підіймає її і завдає "копу" удар по голові.

Правоохоронець хапається за голову і присідає, а дама повертається на лавочку до дитини, що сидить там.

Відео: У Києві жінка побила "копа" мітлою

У результаті лікарі діагностували у поліцейського струс мозку та гематому. А жінку затримали. Щодо "героїні" було відкрито кримінальне провадження за ст. 345 КК України.

Текст другої частини статті говорить: "Умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу чи його близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків".

Їй загрожує до п'яти років обмеження або позбавлення волі.