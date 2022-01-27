В Киеве женщина хотела прыгнуть с 12-го этажа с 3-летним сыном на руках: час уговаривали слезть

Так, инцидент произошел вечером 26 января.

Отмечается, что в полицию обратилась мать женщины и рассказала, что ее дочь с внуком угрожает совершить самоубийство. На место немедленно приехали все профильные службы.

С момента поступления вызова полицейский по телефону разговаривал с женщиной и отвлекал ее различными вопросами. К тому же в это время спасатели успели спуститься из квартиры этажом выше.

В Киеве женщина пыталась покончить жизнь с 3-летним ребенком (kyiv.npu.gov)

К тому же когда работники ГСЧС спустились с 13 этажа, то спасатели, которые были возле квартиры, сразу сломали дверь и полиция смогла попасть в дом.

"Дальше мы обнаружили женщину на балконе и мгновенно втащили ее внутрь, а 3-летнего мальчика успокоили, так как ребенок был напуган действиями матери, - сообщили в полиции.

Отмечается, что сейчас жизни Максима ничего не угрожает, его осмотрели медработники и передали бабушке.

Маму мальчика задержали. Правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 15, ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - покушение на умышленное убийство малолетнего ребенка. Женщине грозит лишение свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

В Киеве женщина пыталась покончить жизнь с 3-летним ребенком (kyiv.npu.gov)