В Киеве зажгли главную елку страны: загорелась гирлянда и начался пожар

В День святого Николая, 19 декабря, в Киеве на Софийской площади зажгли главную елку страны. При этом о правилах безопасности похоже, что забыли, поскольку на дереве загорелась гирлянда и начался пожар.

Декорации новогодней елки воспламенились, но возгорание быстро потушили. Об этом сообщает корреспондент "РБК-Украина" из места события.

В Киеве зажгли главную елку страны (фото: РБК-Украина)

В Киеве зажгли главную елку страны и начался пожар (видео: facebook.com/grishyn)

Стоит отметить, что возле елки собралось немалое количество людей. При этом многие из них были без защитных масок. Также между людьми не было никакой безопасной социальной дистанции.

В Киеве зажгли главную елку страны (фото: РБК-Украина)

Напомним, что после скандала со шляпой, которой украсили елку, праздничное дерево на Софийской площади поменяло свой стиль. На него установили традиционную звезду.

Новое украшение в форме звезды изготовили за три дня. Звезда сделана из алюминия и гирлянд трех цветов. Ее высота составляет 4 метра, а весит она 60 килограммов. Цена такого праздничного украшения обошлась в 75 тысяч гривен, а шляпа, которую изначально хотели поставить, но ее раскритиковали, стоит 70 тысяч гривен.

Сама же елка обошлась почти в три миллиона гривен. Это без украшений и монтажа. Часть суммы оплатят спонсоры и меценаты.

Мы также писали о том, под Херсоном сгорела главная новогодняя елка на городской площади из-за замыкания контактов на гирлянде. При этом люди снимали видео, смеялись и позировали на фоне горящего дерева.