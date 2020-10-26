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В Киеве завелся серийный поджигатель: прибавил работы пожарным

Автор: Анна Шиканова

Пожарным пришлось почти всю ночь ездить и тушить пожары

В Киеве неизвестный ночью устроил массовые пожары и добавил работы сотрудникам ГСЧС. Неадекват начал поджигать все мусорные баки, которые ему попадались на пути.

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Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, инцидент произошел в Деснянском районе в ночь после местных выборов.

"Ночью какой-то неадекват поджигал мусорники, которые ему попадались на пути с улицы Беретти. Ребята из ГСЧС полночи ездили по дворам и тушили это все", - говорится в сообщении.

Также в сообществе разместили видео одного из пожаров в мусорных баках.

В комментариях пользователи высказали свое возмущение и жестко высказались о наказаниях для таких нарушителей.

  • Поджечь его и ставить ставки, сколько пробежит.
  • Сколько еще этих подонков? А отлавливать как-то надо. Вот что с ними делать? Как бороться?
  • Их в первую очередь на учет ставить нужно. Взаимодействие с правоохранительными органами, социальными службами. Если вы их будете "отлавливать", - будет зеленый свет разным деструктивным группировкам, тогда не ищите гуманности.
  • Надо было догнать и набить морду после первого поджога.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области женщина бросилась в горящий дом и спасла чужих маленьких детей. Ей за это вручили награду.

А также рассказывали о том, что в Киеве горел крупный супермаркет.

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