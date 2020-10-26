У Києві завівся серійний палій: додав роботи пожежникам

У Києві невідомий вночі влаштував масові пожежі та додав роботи співробітникам ДСНС. Неадекват почав підпалювати всі сміттєві баки, які йому траплялися на шляху.

Як повідомили в спільноті "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook, інцидент стався в Деснянському районі в ніч після місцевих виборів.

"Вночі якийсь неадекват підпалював смітники, які йому траплялися на шляху з вулиці Беретті. Хлопці з ДСНС півночі їздили по дворах і гасили це все", - йдеться в повідомленні.

Також в спільноті розмістили відео однієї з пожеж в сміттєвих баках.

У коментарях користувачі висловили своє обурення і жорстко висловилися про покарання для порушників.

Підпалити його і ставити ставки, скільки пробіжить.

Скільки ще цих покидьків? А відловлювати якось треба. От що з ними робити? Як боротися?

Їх в першу чергу на облік ставити потрібно. Взаємодія з правоохоронними органами, соціальними службами. Якщо ви їх будете "відловлювати", - буде зелене світло різним деструктивним угрупуванням, тоді не шукайте гуманності.

Треба було наздогнати та набити морду після першого підпалу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області жінка кинулася в палаючий будинок і врятувала чужих маленьких дітей. Їй за це вручили нагороду.

А також розповідали про те, що у Києві горів великий супермаркет.