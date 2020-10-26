У Києві завівся серійний палій: додав роботи пожежникам

Пожежникам довелося майже всю ніч їздити і гасити пожежі
У Києві невідомий вночі влаштував масові пожежі та додав роботи співробітникам ДСНС. Неадекват почав підпалювати всі сміттєві баки, які йому траплялися на шляху.
Як повідомили в спільноті "Київ Оперативний" в соціальній мережі Facebook, інцидент стався в Деснянському районі в ніч після місцевих виборів.
"Вночі якийсь неадекват підпалював смітники, які йому траплялися на шляху з вулиці Беретті. Хлопці з ДСНС півночі їздили по дворах і гасили це все", - йдеться в повідомленні.
Також в спільноті розмістили відео однієї з пожеж в сміттєвих баках.
У коментарях користувачі висловили своє обурення і жорстко висловилися про покарання для порушників.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Хмельницькій області жінка кинулася в палаючий будинок і врятувала чужих маленьких дітей. Їй за це вручили нагороду.
А також розповідали про те, що у Києві горів великий супермаркет.