В Киеве завелся серийный поджигатель: прибавил работы пожарным

Пожарным пришлось почти всю ночь ездить и тушить пожары
В Киеве неизвестный ночью устроил массовые пожары и добавил работы сотрудникам ГСЧС. Неадекват начал поджигать все мусорные баки, которые ему попадались на пути.
Как сообщили в сообществе "Киев Оперативный" в социальной сети Facebook, инцидент произошел в Деснянском районе в ночь после местных выборов.
"Ночью какой-то неадекват поджигал мусорники, которые ему попадались на пути с улицы Беретти. Ребята из ГСЧС полночи ездили по дворам и тушили это все", - говорится в сообщении.
Также в сообществе разместили видео одного из пожаров в мусорных баках.
В комментариях пользователи высказали свое возмущение и жестко высказались о наказаниях для таких нарушителей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Хмельницкой области женщина бросилась в горящий дом и спасла чужих маленьких детей. Ей за это вручили награду.
А также рассказывали о том, что в Киеве горел крупный супермаркет.