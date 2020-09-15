В Киеве завелся "клофелинщик": фото преступника

В Киеве задержали "клофелинщика" (коллаж: РБК-Украина)

В Киеве мужчина опаивал и грабил доверчивых женщин

В Киеве завелся "клофелинщик", что опоил и ограбил женщину. 32-летнего "героя" уже задержали правоохранители, и рассказали детали инцидента. В Полиции подозревают, что после знакомства он добавил в напиток жертвы лекарственные вещества, а когда та потеряла сознание - похитил ее ценные вещи.

Инцидент произошел в ночь на 15 сентября на улице Днепровская набережная, сообщают в полиции Киева.

Известно, что 26-летняя женщина познакомилась с мужчиной, который в ходе общения предложил выпить чаю.

"На собственном автомобиле киевлянки они подъехали к одной из автостанций, и мужчина приобрел напиток. После употребления чая женщина потеряла сознание, а утром обнаружила отсутствие денег и двух мобильных телефонов", - добавили в полиции.

В Киеве поймали "клофелинщика" (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Полиция быстро вышла на след злоумышленника. А в его доме и автомобиле обнаружили вещественные доказательства, подтверждающие причастность к уголовному правонарушению. Среди них - сильнодействующее медицинское вещество, которое, вероятно, применял подозреваемый.

Теперь горе-ухажеру грозит от трех до семи лет тюремного заключения.

В Киеве поймали "клофелинщика" (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Правоохранители имеют основания считать, что таким образом мужчина совершил не одно преступление. Поэтому в ходе досудебного расследования полицейские установят причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям на территории столицы и за ее пределами", - резюмировали в полиции.

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