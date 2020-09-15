У Києві завівся "клофелінщик": фото злочинця

У Києві затримали "клофелінщика" (колаж: РБК-Україна)

В Києві чоловік опоював і грабував довірливих жінок

У Києві завівся "клофелінщик", що обпоїв і пограбував жінку. 32-річного "героя" вже затримали правоохоронці та розповіли деталі інциденту. У поліції підозрюють, що після знайомства він додав у напій жертви лікарські речовини, а коли та знепритомніла - викрав її цінні речі.

Інцидент стався в ніч на 15 вересня на вулиці Дніпровська набережна, повідомляють в поліції Києва.

Відомо, що 26-річна жінка познайомилася із чоловіком, який під час спілкування запропонував випити чаю.

"На власному автомобілі киянки вони під’їхали до однієї з автостанцій, та чоловік придбав напій. Після вживання чаю жінка втратила свідомість, а вранці виявила відсутність грошей та двох мобільних телефонів", - додали в поліції.

В Києві спіймали "клофелінщіка" (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

Поліція швидко вийшла на слід зловмисника. А в його помешканні та автомобілі виявили речові докази, які підтверджують причетність до кримінального правопорушення. Серед них - сильнодіюча медична речовина, яку, ймовірно, застосовував підозрюваний.

Тепер горе-залицяльнику загрожує від трьох до семи років тюремного ув’язнення.

В Києві спіймали "клофелінщіка" (фото: facebook.com/UA.KyivPolice)

"Правоохоронці мають підстави вважати, що у такий спосіб чоловік скоїв не один злочин. Відтак у ході досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть причетність підозрюваного до аналогічних злочинів на території столиці та за її межами", - резюмували в поліції.

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