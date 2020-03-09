В Киеве затопило жилой массив: автомобили утонули грязи (фото и видео)

В Киеве из-за прорыва трубы затопило жилой массива Турецкий городок в Соломенском районе. ЧП произошло в ночь с 8 на 9 марта около полуночи, а воду перекрыли только в 8 утра.

Все это время вода из трубы возле жилого дома лилась к соседнему многоэтажному дому, затапливала подвалы, дворы и машины, припаркованные там.

Для справки: Турецкий городок - неофициальное название жилого массива в Киеве. Расположен он вдоль улиц Кадетский Гай и Ивана Пулюя.

Прорыв произошел около 00:00, оставив жителей дома без воды, а около 6:00 начался настоящий потоп, пишет Информатор.

По словам очевидцев, они услышали страшный грохот - на улице вода била фонтаном через асфальт. Сначала с ситуацией справлялись ливневки, но к утру они забились. В соседнем от места прорыва доме образовалась настоящая река с грязью и песком.

В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу (фото: Информатор)

Автомобилисты вычерпывали грязную воду ведрами из припаркованных во дворе машин. Как выяснилось позже, сотрудники "Киевводоканала" не сразу смогли подъехать к месту провала, поскольку один из автомобилей перекрыл им путь.

При этом владельца авто нашли, но он отказывался двигать автомобиль, боясь провала. В конце концов он согласился, и после того как трактор перетянул его "Мазду", коммунальщики смогли приступить к работе.

Осторожно, видео содержит нецензурную лексику.

В Киеве из-за прорыва трубы затопило улицу (видео: YouTube/Информатор)

Напомним, что предыдущим резонансным ЧП с прорывом трубы стало затопление Ocean Plaza, в котором пострадали люди.