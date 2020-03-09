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В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой "схеме"

STYLERПроисшествия    09.03.2020 - 09:02
В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой "схеме"
В Киеве поймали воров (иллюстративное фото: РБК-Украина)

В Киеве орудовали очень опасные грабители

В Киеве поймали особо опасных грабителей, которые втроем нападали на жертв, грабили и избивали. После одного из таких инцидентов "джентельменов" удачи удалось по-горячему задержать полиции охраны.

В ночь на 8 марта эти трое умельцев напали на мужчину, затащили его в лес, избили ногами и руками и отобрали деньги и личные вещи, пишет "Киев Оперативный" в Facebook.

Инцидент произошел в Святошинском районе на проспекте Палладина, 46-Б.

"Уже через 20 минут после прибытия полиции, благодаря профессионализму правоохранителей, подозреваемые были оперативно задержаны", - сказано в сообщении.

В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой &quot;схеме&quot;В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой &quot;схеме&quot;В Киеве поймали опасных грабителей: работали по жесткой &quot;схеме&quot;

В Киеве поймали воров (фото: Киев Оперативный)

Во время обыска подозреваемых у них обнаружили все личные вещи избитого мужчины. А троица "героев" отправилась в ближайшее отделение полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее мы писали, что мошенники придумали наглую аферу с банковскими картами. Как "работают" аферисты, и как не попасться на их удочку, можно прочесть в материале.

Также сообщалось, что актриса нашумевшей украинской комедии "Скажене весілля" стала жертвой квартирных воров.

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