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В Киеве "засекли" маршрутчика, которому плевать на безопасность: иконки берегут

Автор: Людмила Жукова

В Киеве показали водителя маршрутки, который ездит за рулем и смотрит передачи по мобильному телефону.

Видео с мужчиной опубликовали в Telegram-канале "Киев без цензуры".

"Водитель №201 маршрутки умудряется совмещать просмотр "Дискавери" и работу. А за безопасность отвечают иконки в салоне маршрутки", - подписал видео автор.

Отметим, что в ролике четко показано, как мужчина положил мобильный телефон возле руля и спокойно едет по маршруту.

К слову, маршрутка №201 курсирует в столице от станции метро "Шулявская" до бульвара Кольцова.

Кстати, в Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами.

Ранее мы писали о том, что украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.

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Киев