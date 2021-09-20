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У Києві "засікли" маршрутника, якому плювати на безпеку: іконки бережуть

Автор: Людмила Жукова

У Києві показали водія маршрутки, який їздить за кермом і дивиться передачі по мобільному телефону.

Відео з чоловіком опублікували в Telegram-каналі "Київ без цензури".

"Водій №201 маршрутки примудряється поєднувати перегляд "Діскавері" і роботу. А за безпеку відповідають іконки в салоні маршрутки", - підписав відео автор.

Відзначимо, що в ролику чітко показано, як чоловік поклав мобільний телефон біля керма і спокійно їде по маршруту.

До слова, маршрутка №201 курсує в столиці від станції метро "Шулявська" до бульвару Кольцова.

До речі, у Києві стартували перевірки маршруток, які здійснюють інспектори комунальної служби перевезень. Контролери навідуються з позачерговими перевірками в той транспорт, де пасажири фіксують порушення і звертаються з відповідними скаргами.

Раніше ми писали про те, що українцям варто готуватися до подорожчання вартості проїзду в маршрутках.

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Київ