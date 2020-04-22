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Когда украинцы смогут полететь отдыхать: раньше этой даты не планируйте отпуск

STYLERЖизнь    22.04.2020 - 08:29
Когда украинцы смогут полететь отдыхать: раньше этой даты не планируйте отпуск
Украинцы смогут полететь на отдых не раньше второй половины лета (коллаж РБК-Украина)

В правительстве назвали дату, когда украинцы смогут полететь отдохнуть

Карантин в Украине из-за коронавируса введен 12 марта по 24 апреля. На новом заседании Кабмина 22 апреля его, скорее всего, продлят до мая. Правительство уже готовит программу постепенного выхода из карантинных мер, но пока о полном возвращении в привычную жизнь говорить рано. Многих украинцев волнует вопрос, когда же полетят самолеты и запустят транспорт. На это дал ответ министр инфраструктуры Владислав Криклий.

По словам министра, не стоит планировать отпуск на первую половину лета. Он считает, что самолеты смогут полететь в другие страны лишь во второй половине теплого сезона при условии улучшения статистики выздоровления от коронавируса.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - сказал Криклий в интервью "BBC Украина".

Криклий объяснил, что открытие авиасообщения будет зависеть от того, насколько быстро другие страны будут открывать свои границы. Если в Украине не будет вопиющей ситуации со смертями от СOVID-19, то полеты внутри страны смогут восстановить летом.

Кстати, глава Кабмина Денис Шмигаль отметил, что в рамках плана по выходу из карантина разрабатывается поэтапный запуск общественного транспорта.

Шмыгаль допустил, что в рамках первого этапа будет определенное смягчение ограничений функционирования городского транспорта, однако будут определенные условия и сохранится социальная дистанция.

Как мы ранее писали, Мининфраструктуры Украины назначит рейсы для эвакуации украинцев, которые застряли за границей.

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