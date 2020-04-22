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Коли в Києві запрацює метро: українцям назвали дату

STYLERЖиття    22.04.2020 - 09:17
Коли в Києві запрацює метро: українцям назвали дату
Коли у Києві буде працювати метро (фото: РБК-Україна)

Прем'єр-міністр України розповів, коли в столиці запрацює метрополітен

Карантин в Україні через коронавірус введений 12 березня по 24 квітня. Київський метрополітен закрили 17 березня і багатьох громадян хвилює питання, коли ж він запрацює знову. На це дав відповідь прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна. За словами голови Кабміну, вихід з карантину буде плавним і поетапним, це стосується і запуску громадського транспорту в столиці.

"Транспорт, швидше за все, буде запускатися поетапно. Тобто спочатку – полегшення обмежень функціонування міського транспорту, але при певних умовах і соціальній дистанції. Потім перейдемо до міжміського, потім – до міжобласного сполучення, і, напевно, в самому кінці будемо розглядати відновлення авіаперевезень або глобальних залізничних перевезень", - сказав Шмигаль.

Прем'єр зазначив, що одним із головних ризиків інфікування коронавірусом є перевезення з масовим скупченням людей. Голова Кабінету міністрів повідомив українцям, що не варто розраховувати на відновлення роботи київського метрополітену до 11 травня. Це станеться пізніше.

"Тому зняття обмежень у цій сфері потрібно розраховувати дуже уважно і вводити дуже обережно. Візьмемо метро – це 2 мільйони пасажирів щодня. Ми розуміємо, що через одну хвору людину при цих умовах через тиждень вже будуть тисячі хворих. І це тільки через метро. Тому, щоб не кидатися гучними заявами, скажу, що точно не до 11 травня", - підсумував прем'єр.

Як ми раніше писали, міністр інфраструктури повідомив українцям, коли вони зможуть полетіти у відпустку відпочивати.

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