В Киеве заминировали школы и ТРЦ: первые детали

12 сентября киевским правоохранителям поступила информация о том, что почти все столичные школы заминированы.
Об этом сообщают киевляне в социальных сетях.
Около 13:00 в сети начала распространяться информация о том, что учебные заведения якобы заминированы, а детей отпускают с уроков.
Также информацию подтвердили и педагоги, отправившие родителям соответствующие сообщения в Viber.
"Уважаемые родители. Поступила информация об угрозе терактов в учебных заведениях города Киева. По возможности, заберите, пожалуйста, детей. Детей передаем из рук в руки", - говорится в одном из таких сообщений.
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Впоследствии появилась информация и о том, что кроме школ "заминированы" и некоторые ТЦ, в частности торгово-развлекательный центр на Берковецкой - крупнейший украинский мегамол Lavina Mall.
Какие школы заминировали (некоторые паблики пишут, что "почти все") и заминировали учебные заведения действительно - неизвестно. Также не подтверждена информация о минировании ТРЦ.
Сейчас правоохранительные органы проводят проверки.
Вместе с тем, в сети уже появляются шутки о "реалиях современной жизни". Вот одна из них:
- Мам, у нас школу заминировали.
- Хух! А я думала, уже что-то случилось.
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Ранее мы писали, что в Киеве школьницы устроили расправу над подругой, а парни просто снимали и комментировали.
Также недавно показывали, что выход со станции метро "Позняки" в столице изменили до неузнаваемости.