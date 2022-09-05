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В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото

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Киев, Понедельник 05 сентября 2022 12:32
В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото Станция метро "Позняки" (фото: facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky)
Автор: Дмитрий Войналович

Метро Киева продолжает меняться. В том числе - визуально. Так, на днях один из выходов со станции "Позняки" получил современный и стильный вид.

Как сейчас выглядит выход со станции "Позняки", показал в своем Facebook столичный мэр Виталий Кличко.

Отныне, вместо обнесенного киосками выхода из метро на проспект Николая Бажана, красуется красивый фасад с небольшой зоной отдыха.

В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото

Как изменился выход со станции "Позняки" (фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko)

"Спасибо всем предпринимателям, компаниям, социально-ответственному бизнесу, который помогает делать нашу столицу красивее и комфортнее! Особенно в такое драматическое для страны и столицы время. Когда, в условиях экономического кризиса, вызванного агрессией россии, большая часть финансов идет на обеспечение обороноспособности государства, на поддержку наших защитников", - написал Кличко.

"Вместе все преодолеем и победим!" - добавил он.

Вместе с тем, как видно на фото, стихийная торговля в переходе никуда не делась... Возможно, это временное явление.

В комментариях киевляне отмечают, что реконструированный выход из метро выглядит действительно красиво и "так надо сделать возле каждого выхода метро и перехода".

Но вместе с тем некоторые отмечают, что "МАФы выглядели ужасно, но это примерно - 10 рабочих мест и - плательщики налога".

В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото

Станция метро "Позняки" в 1994 году (фото: facebook.com/DVisti)

Добавим, что станция "Позняки", название которой дал одноименный жилой массив, находящийся рядом, расположена на Сырецко-Печерской линии между "Осокорками" и "Харьковской". Она была открыта 28 декабря 1994 года.

Станция имеет несколько конструктивных недостатков. Один из них - плохая гидроизоляция, из-за чего во время сильных дождей переход всегда подтапливает.

В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото

В Киеве выход со станции метро изменили до неузнаваемости: смотрите фото

Подтопленные "Позняки" (фото: KYIVMAP / dtp.kiev.ua)

Кроме того, с другой стороной проспекта Бажана станция соединена лишь одним подземным переходом у западного входа, из-за чего огромный пассажиропоток концентрируется в этой части станции.

Эксперты говорят, что строительство восточного подземного перехода существенно улучшило бы сообщение со станцией и разгрузило бы западный выход.

Напомним, что с 5 сентября столичный метрополитен сократил интервал движения поездов.

Также мы писали, что в Киеве уже скоро могут внедрить новый способ оплаты проезда в транспорте.

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Киев Позняки
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