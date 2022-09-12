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У Києві замінували школи і ТРЦ: перші деталі

В Києві повідомляють про мінування шкіл (колаж: Styler) 
Автор: Дмитрий Войналович

12 вересня київським правоохоронцям надійшла інформація про те, що майже всі столичні школи заміновано.

Про це повідомляють кияни у соціальних мережах.

Що відомо про мінування шкіл у Києві

Близько 13:00 в мережі почала розповсюджуватися інформація про те, що заклади освіти нібито заміновані, а дітей відпускають з уроків.

Також інформацію підтвердили і педагоги, які надіслали батькам відповідні повідомлення у Viber.

"Шановні батьки. Надійшла інформація про загрозу терактів в закладах освіти міста Києва. За можливості, заберіть, будь ласка, дітей. Дітей передаємо з рук в руки", - йдеться в одному з таких повідомлень.

Скриншот

Згодом з'явилася інформація і про те, що окрім шкіл "заміновано" і деякі ТЦ, зокрема торгово-розважальний центр на Берковецькій - найбільший український мегамол Lavina Mall.

Які школи замінували (деякі пабліки пишуть, що "майже всі") і чи замінували заклади освіти дійсно - невідомо. Також не підтверджено інформацію про мінування ТРЦ.

Наразі правоохоронні органи проводять перевірки.

Разом з тим, у мережі вже з'являються жарти про "реалії сучасного життя" на кшталт:

- Мам, у нас школу замінували.

- Хух! А я думала, вже щось сталося.

Скриншот

Раніше ми писали, що у Києві школярки влаштували розправу над подругою, а хлопці просто знімали і коментували.

Також нещодавно показували, що вихід зі станції метро "Позняки" у столиці змінили до невпізнаваності.

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Київшкола