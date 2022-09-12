В Киеве заминировали школы и ТРЦ: первые детали

12 сентября киевским правоохранителям поступила информация о том, что почти все столичные школы заминированы.

Об этом сообщают киевляне в социальных сетях.

Что известно о минировании школ в Киеве

Около 13:00 в сети начала распространяться информация о том, что учебные заведения якобы заминированы, а детей отпускают с уроков.

Также информацию подтвердили и педагоги, отправившие родителям соответствующие сообщения в Viber.

"Уважаемые родители. Поступила информация об угрозе терактов в учебных заведениях города Киева. По возможности, заберите, пожалуйста, детей. Детей передаем из рук в руки", - говорится в одном из таких сообщений.

Скриншот

Впоследствии появилась информация и о том, что кроме школ "заминированы" и некоторые ТЦ, в частности торгово-развлекательный центр на Берковецкой - крупнейший украинский мегамол Lavina Mall.

Какие школы заминировали (некоторые паблики пишут, что "почти все") и заминировали учебные заведения действительно - неизвестно. Также не подтверждена информация о минировании ТРЦ.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверки.

Вместе с тем, в сети уже появляются шутки о "реалиях современной жизни". Вот одна из них:

- Мам, у нас школу заминировали.

- Хух! А я думала, уже что-то случилось.

Скриншот