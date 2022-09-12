У Києві замінували школи і ТРЦ: перші деталі
12 вересня київським правоохоронцям надійшла інформація про те, що майже всі столичні школи заміновано.
Про це повідомляють кияни у соціальних мережах.
Що відомо про мінування шкіл у Києві
Близько 13:00 в мережі почала розповсюджуватися інформація про те, що заклади освіти нібито заміновані, а дітей відпускають з уроків.
Також інформацію підтвердили і педагоги, які надіслали батькам відповідні повідомлення у Viber.
"Шановні батьки. Надійшла інформація про загрозу терактів в закладах освіти міста Києва. За можливості, заберіть, будь ласка, дітей. Дітей передаємо з рук в руки", - йдеться в одному з таких повідомлень.
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Згодом з'явилася інформація і про те, що окрім шкіл "заміновано" і деякі ТЦ, зокрема торгово-розважальний центр на Берковецькій - найбільший український мегамол Lavina Mall.
Які школи замінували (деякі пабліки пишуть, що "майже всі") і чи замінували заклади освіти дійсно - невідомо. Також не підтверджено інформацію про мінування ТРЦ.
Наразі правоохоронні органи проводять перевірки.
Разом з тим, у мережі вже з'являються жарти про "реалії сучасного життя" на кшталт:
- Мам, у нас школу замінували.
- Хух! А я думала, вже щось сталося.
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Раніше ми писали, що у Києві школярки влаштували розправу над подругою, а хлопці просто знімали і коментували.
Також нещодавно показували, що вихід зі станції метро "Позняки" у столиці змінили до невпізнаваності.