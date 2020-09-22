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В Киеве заметили священников на дорогущем тюнингованном авто за миллион (видео)

Киев, Вторник 22 сентября 2020 09:21
В Киеве заметили священников на дорогущем тюнингованном авто за миллион (видео)
В Киеве священники ездят на дорогом авто Mercedes GL (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве священники могут себе позволить авто за миллион гривен

В Киеве заметили священников на супердорогом автомобиле Mercedes-Benz GL. Двоих священнослужителей в рясах увидели возле внедорожника, когда они доставали что-то из багажника.

Разоблачительный видеоролик был опубликован в TikTok очевидцами, которые втайне сняли эту непозволительную роскошь.

Интересно, что автомобиль был тюнингован после выпуска с завода. В частности, на нем установлены "крутые" черные диски.

"О*уенно висят пацаны, на черных дисках… С божьей помощью, как говорится", - комментирует автор видео.

В Киеве священники ездят на Mercedes-Benz GL (видео: YouTube/NEWS 24)

Отметим, что цена на такое б/ушное авто стартует от одного миллиона гривен в Украине. В среднем Mercedes-Benz GL с пробегом можно купить за 37-49 тысяч долларов. Соответственно, новые авто с завода стоят на порядок дороже.

Ранее мы писали, что украинский олигарх Ринат Ахметов купил самый дорогой дом в мире. Появились новые фото особняка за 200 миллионов.

Также сообщалось, что экс-мэр Дебальцево работает в киевском такси. Бывший чиновник борется с "ватниками" и говорит правду.

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