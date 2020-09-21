Экс-мэр Дебальцево работает в киевском такси: борется с "ватниками" и говорит правду

Экс-мэр Дебальцево переехал в Киев (коллаж РБК-Украина)

Бывший мэр Дебальцево на работе рассказывает правду о Донбассе

Бывший мэр Дебальцево Андрей Бондарчук после начала войны на Донбассе уехал в Киев и получил статус переселенца. В столице он пошел работать в службе такси и сейчас является опытным водителем. На его счету 23 тысячи выполненных заказов. В поездках он разговаривает с пассажирами и рассказывает им о Донбассе. Андрей говорит на трех языках: украинском, русском, английском.

Как сообщается в сюжете UA1, экс-градоначальник жалуется, что сейчас много "ватников" не только среди украинцев, но и среди иностранцев. Именно с ними он и проводит "разъяснительную работу" и рассказывает о том, кто на самом деле захватил Донбасс.

В машине у Андрея висит национальный флаг Украины - его гордость.

"Это наша ценность. За него боролись целые поколения. Иностранцы уважают свои государства и это прекрасно понимают", - рассказывает на видео Бондарчук.

Андрей сравнивает водителей такси и казаков, говорит, что они вольные люди и подвижные.

Андрей Бондарчук стал водителем такси после должности мэра Дебальцево

Как мы ранее писали, мэр украинского города удивил заявлением.