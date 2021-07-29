В Киеве заметили сотрудника магазина в футболке с гербом России: мужчину попросили переодеться

В одном из магазинов Киева заметили мужчину, который там работал в футболке с гербом России. Это вызвало негодование у людей, которые снимали видео. Они попросили сотрудника магазина переодеться.
Видео этого инцидента опубликовал Telegram-канал "KIEVMAP".
На видео видно, что мужчина раскладывает овощи в черной футболке, на которой изображен герб РФ. К нему подошли и попросили показать на камеру футболку.
После чего его спросили знает ли он, что это герб России, на что работник магазина ответил: "нет". Его попросили переодеться на месте, и сказали, что если нет во что, то надеть футболку навыворот. В противном случае пригрозили вызовом полиции.
Также его упрекнули в том, что на прилавках магазина находится российский товар. После чего, мужчина ушел в подсобку переодеваться.
Напомним, под Полтавой мэр города Хорол Сергей Волошин оскандалился из-за флага с серпом и молотом. Волошин опубликовал в сети фото с флагом военно-морского флота СССР.
Полиция начала расследование по факту использования запрещенной символики коммунистического режима.
Мы также писали о том, что в Одессе задержали мужчину, который гулял по городу в футболке с коммунистической символикой. Мужчину остановили на улице Колонтаевской. После чего он дал объяснения в отделе полиции.