В Киеве заметили "сильно взрослых" детей с пистолетом и боевыми собаками

На территории одной из столичных школ увидели подростка с пистолетом
В Голосеевском районе Киева на Теремках возле школы гуляют подростки с боевыми собаками и оружием. Один из детей демонстративно размахивает оружием и стреляет из него. Животные с ними находятся без намордников и поводков. Об этом сообщили на странице "На Теремках" в Facebook.
"Родители!!! Чьи это дети??? Выгуливают собак на территории школы, без намордника и поводка! У парня в красной куртке в руках был пистолет-воздушка, которым он демонстративно размахивал и пару раз стрельнул в воздух...", - возмущенно написал автор поста и опубликовал фото "героя" в красной куртке.
Отмечается, что когда подростку делали замечание - он реагировал агрессивно и нагло. Компания удалилась только тогда, когда их начали фотографировать на камеры телефонов.
В комментариях жители столицы возмутились безнаказанностью детей, а также тем, что они разгуливают с оружием.
Как мы ранее сообщали, под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе.