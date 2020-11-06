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В Киеве заметили "сильно взрослых" детей с пистолетом и боевыми собаками

Автор: Людмила Жукова

На территории одной из столичных школ увидели подростка с пистолетом

В Голосеевском районе Киева на Теремках возле школы гуляют подростки с боевыми собаками и оружием. Один из детей демонстративно размахивает оружием и стреляет из него. Животные с ними находятся без намордников и поводков. Об этом сообщили на странице "На Теремках" в Facebook.

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"Родители!!! Чьи это дети??? Выгуливают собак на территории школы, без намордника и поводка! У парня в красной куртке в руках был пистолет-воздушка, которым он демонстративно размахивал и пару раз стрельнул в воздух...", - возмущенно написал автор поста и опубликовал фото "героя" в красной куртке.

В Киеве дети гуляют с оружием (фото: facebook.com/groups/nateremkah)

Отмечается, что когда подростку делали замечание - он реагировал агрессивно и нагло. Компания удалилась только тогда, когда их начали фотографировать на камеры телефонов.

В комментариях жители столицы возмутились безнаказанностью детей, а также тем, что они разгуливают с оружием.

  • Нічого собі дітки.
  • Я думав що цей вид вже не існує... Це вже смішно виглядає... Мамкіни бандити.
  • Почему подростки стремятся подражать не цивилизованным людям, а гопоте, бандюкам?
  • А вместо того чтоб фоткать и посты строчить, полицию сразу без предупреждения и замечаний не пробовали вызвать?
  • Ага, спасибо за информацию! В августе кто-то попал нам в окно из воздушки, так и не нашли, я оставила заявление в полиции.
  • Соціальна і психологічна робота не ведеться. Всі були підлітками. Якщо прояв невихованості, то це проблема велика. Жаль, що на такі речі лише критика.

Как мы ранее сообщали, под Николаевом "малолетки" забили мужчину насмерть прямо на центральном стадионе.

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