У Києві помітили "сильно дорослих" дітей з пістолетом і бойовими собаками

На території однієї зі столичних шкіл побачили підлітка з пістолетом
У Голосіївському районі Києва на Теремках біля школи гуляють підлітки з бойовими собаками і зброєю. Один з дітей демонстративно розмахує зброєю і стріляє з неї. Тварини з ними знаходяться без намордників і повідків. Про це повідомили на сторінці "На Теремках" у Facebook.
"Батьки!!! Чиї це діти??? Вигулюють собак на території школи, без намордника і повідка! У хлопця в червоній куртці в руках був пістолет-воздушка, яким він демонстративно розмахував і пару раз стрельнув у повітря...", - обурено пише автор посту і публікує фото "героя" в червоній куртці.
Зазначається, що коли підлітку робили зауваження - він реагував агресивно і нахабно. Компанія пішла тільки тоді, коли їх почали фотографувати на камери телефонів.
В коментарях жителі столиці обурилися безкарністю дітей, а також тим, що вони розгулюють зі зброєю.
Як ми раніше повідомляли, під Миколаєвом "малолітки" насмерть забили чоловіка прямо на центральному стадіоні.